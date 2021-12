Unter den Ankylosauriern, die mit einer Schwanzwaffe ausgestattet waren, sind nun also drei Arten bekannt: Keule, Stachel und dieses neue Ding. Die Forschenden haben gleich einen Vorschlag dafür in den Raum geworfen, wie es zu bezeichnen wäre: Macuahuitl. Das ist die aztekische Bezeichnung für ein sogenanntes Obsidianschwert, wie es von Völkern in Mittelamerika verwendet wurde. Die Ähnlichkeit ist tatsächlich verblüffend. Vielleicht waren die Aztekinnen und Azteken in ihrem Dinowissen unserer Neunziger-Popkultur schon weit überlegen.