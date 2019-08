Warum hadern so viele Leute mit der Demokratie? Passt sie noch in unsere Zeit, in der die Gesellschaft sich ganz anders informiert und organisiert als noch vor wenigen Jahren? Wollen Menschen überhaupt mitbestimmen und Verantwortung für gesellschaftliche Belange übernehmen? Und wenn ja, welche Methoden funktionieren dabei und so, dass durch mehr bürgerliche Mitbestimmung Demokratie anders gelebt wird als jetzt? Politikwissenschaftler Gary S. Schaal sagt beispielsweise: