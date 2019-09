Weinbergserdbeeren, die in dem Radebeuler Gebiet eine Bedeutung hatten bis zum ersten Weltkrieg, die kennt heute kaum noch jemand. Es gibt orangefarbene, weißfrüchtige Typen, die man in den Weinbergen angebaut hat als Unterkultur und dann in den Märkten Berlin, Chemnitz, Dresden, Leipzig verkauft hat. Sie wurden in Rhabarberblätter gehüllt und in Weidenkörbe verpackt. Wir haben Weinbergserdbeeren 2.0 aufgesetzt, die sind hocharomatisch.