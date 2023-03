Ein interdisziplinäres Forschungsteam der Johns Hopkins University will die außergewöhnliche biologische Bearbeitungsleistung des Gehirns für die Erweiterung künstlicher Intelligenz nutzen. Ziel ist die Entwicklung von Biocomputern, bei denen 3D-Kulturen menschlicher Gehirnzellen (Hirnorganoide) als Hardware dienen. So sollen Rechenleistungen verdichtet und ihre Effizienz gesteigert werden. Die Forschenden nennen das neue Arbeitsfeld Organoide Intelligenz. In der Zeitschrift Frontiers in Science beschreiben sie, wie das funktionieren könnte.