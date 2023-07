Ehrenamtliche handeln zwar unentgeltlich, aber offenbar nicht unentlohnt: Freiwillige Einsätze können die geistige Gesundheit verbessern. Das berichten Forschende der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie haben in einer systematischen Übersichtsarbeit 14 internationale Studien hinsichtlich ehrenamtlicher Tätigkeit und Hirnleistung untersucht.

Vorteile von Ehrenamt, zum Beispiel in körperlicher und sozialer Hinsicht, wurden in der Wissenschaft bereits beschrieben. Neun der untersuchten Studien berichteten aber auch von einem positiven Zusammenhang zwischen ehrenamtlicher Tätigkeit und Funktionen unseres Gehirns wie etwa Denken, Wahrnehmung, Aufmerksamkeitsfähigkeit und Sprachvermögen. Insbesondere Frauen würden von der Freiwilligentätigkeit in Bezug auf die kognitive Gesundheit profitieren. Dies sei hinsichtlich einer Demenzerkrankung bedeutsam, da Frauen häufiger von Demenz betroffen sind als Männer. Zwei der 14 untersuchten Studien hätten zudem gezeigt, dass Menschen mit einem niedrigen Bildungsniveau mehr profitierten als Personen mit einem höheren Bildungsniveau.