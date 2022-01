Bisher galt: Wer anderen hilft, sich zum Beispiel in der Gesellschaft engagiert, wird glücklicher. Dieser Zusammenhang steht jetzt aber durch neue Studien in Frage. Allerdings ist das kein Grund, es nicht zu tun.

Die beiden Studien stehen durch ihre großen Stichproben auf soliden wissenschaftlichen Füßen: Daten von insgesamt 36.270 Personen haben die Forschenden der Universitäten Vechta und Bochum dazu ausgewertet. Sie stammen zum einen aus der repräsentativen Wiederholungsbefragung SOEP (Sozioökonomisches Panel) in Deutschland, zum anderen aus deren britischem Pendant, der British Household Panel Survey (BHPS). Die Autoren Matthias Lühr , Prof. Maria K. Pavlova und Prof. Maike Luhmann wählten Datensätze der Menschen aus, die sich ehrenamtlich engagierten. Um herauszufinden, wie sich diese freiwillige Arbeit auf ihr Wohlbefinden auswirkte, betrachteten sie die Angaben zur Lebenszufriedenheit, zum emotionalen Wohlbefinden, zur Einsamkeit und zur Kontrollüberzeugung, also der Annahme, wie selbstbestimmt man ist.

Das Ergebnis: Ältere Erwachsene waren in den Jahren, in denen sie sich ehrenamtlich engagierten, zwar zufriedener als vorher. Der Unterschied zu der Zeit davor war jedoch nur geringfügig und zeigte sich auch nicht in den anderen Anzeichen für Wohlbefinden. Andere Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Zeit mit Freunden und Unternehmungen wirkten sich hingegen stärker und vielseitiger darauf aus.