Warum sind Eichhörnchen nach dem Winterschlaf so beneidenswert fit? Wenn wir Menschen mal ein paar Wochen regungslos im Bett herumliegen, verkümmern Muskeln und Muskelmasse. Nicht so beim Bären, Erd- oder Eichhörnchen, die monatelang im Winterschlaf verharren. Kaum sind sie munter, jagen sie los, oder springen von Baum zu Baum und sorgen für Nachwuchs, von Muskelschwäche keine Spur. Was kann das Hörnchen, was der Mensch nicht kann und kann man sich da nicht was abgucken?

Geheimnis der Eichhörnchen entschlüsselt

Ein Forscher in Kanada hat das Geheimnis der Winterschläfer entschlüsselt. Matthew Regan an der Universität von Montreal und sein Team haben verglichen, wie sich Darm-Mikroben von im konkreten Fall Dreizehnstreifigen Erdhörnchen in Winterruhe und Menschen in der Schwerelosigkeit verhalten. Und dabei zeigte sich, dass die Hörnchen etwas können, was wir Menschen nicht draufhaben. Sie nutzen Darmmikroben während der Winterruhe, um den Stickstoff aus ihrem Harnstoff (eine Stoffwechsel-Abfallverbindung, die normalerweise mit dem Urin ausgeschieden wird) zu recyceln, um daraus neue Gewebeproteine herzustellen. Dadurch bleiben Muskelmasse und Muskeln fit.

Wenn der Darm den Muskelaufbau fördert