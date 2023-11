Eichhörnchen halten keinen Winterschlaf. Deshalb müssen sie auch in der kalten Jahreszeit fressen. Dabei können Sie die Tiere in Ihrem Garten unterstützen. Bieten Sie den Eichhörnchen gerne passende Nahrung an. Dann gibt es gleich etwas zu gucken, wenn sich eines im Futterhaus etwas nimmt und es dann im Garten irgendwo versteckt, damit es für später etwas zu fressen hat. Eichhörnchen-Expertin Jaqueline Gräfe hat uns erzählt, was die Hörnchen gerne fressen.