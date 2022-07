Weltweit sind in den vergangenen 500 Jahren wahrscheinlich zwischen 16 und 50 Prozent aller Tier- und Pflanzenarten entweder ausgestorben oder akut vom Aussterben bedroht. Das ist ein deutlich höherer Anteil als bislang vermutet wurde. Die jetzt in der Fachzeitschrift "Frontiers in Ecology and the Environment" veröffentlichte neue Studie bezog die Daten oftmals übersehener Forscherinnen und Forscher aus dem globalen Süden ein. In die Studie gingen die Einschätzungen von 3.331 Expertinnen und Experten aus 187 Ländern ein.

Die wissenschaftliche Literatur erfasst nur einen kleinen Teil der Artenvielfalt. Insektenartenvor allem solche in den artenreichen tropischen Regionen, sind wenig erforscht und werden in Statusberichten zur Biodiversität kaum berücksichtigt. Bildrechte: Alexa Schmitz

"Dieser erhebliche Unterschied ergibt sich vor allem durch die Schätzungen für die am stärksten diversifizierten und am wenigsten untersuchten Arten", sagt Forest Isbell. Am höchsten schätzten die befragten Forscherinnen und Forscher die Verluste in Süßwasserökosystemen ein. Betroffen sind Amphibien, Säugetiere und Süßwasserpflanzen in tropischen und subtropischen Lebensräumen wie Flüssen, Feuchtgebieten und Wäldern.



Die Spannweite von 16 bis 50 Prozent haben die Studienautoren gemittelt auf 30 Prozent. "Auch wenn bei der begrenzten Informationslage noch nicht klar ist, welche Zahlen näher am wahren Wert liegen: Es wird deutlich, dass wir für ein vollständiges Bild der Lage die Meinung von Experten und Expertinnen für alle Artengruppe in jeder Region der Welt einholen müssen“, sagt Isbell.