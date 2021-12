In den Gipfelzonen der Alpen wächst die Zahl der Pflanzenarten derzeit durch einwandernde Arten. Langfristig werden es dort aber aber weniger Arten, sagt die Forschung. Bildrechte: Harald Pauli/ÖAW

Arten, die keine besonderen Ansprüche an ihre Umwelt stellen und egal unter welchen Bedingungen gedeihen, verbreiten sich und besiedeln Lebensräume, die bislang eher von Spezialisten besiedelt sind. Das hat eine Forschungsgruppe des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung iDiv in Halle und der Universität Halle/Wittenberg herausgefunden. Aber was bedeutet eigentlich diese Lebensraum-Verschiebung für die Natur? Sie führt zu einem Biodiversitäts-Paradoxon. Da, wo anspruchslose Pflanzen neue Lebensräume erobern, steigt zunächst die Artenvielfalt. Das klingt erst mal gut. Wenn aber "Allerweltspflanzen" dann den Lebensraum von "Spezialisten" komplett übernehmen und die Spezialisten nicht mehr gedeihen, sinkt die Artenvielfalt, ohne dass sie in Zahlen als Minus auftaucht. "McDonaldisierung" nennt das die Wissenschaft, wenn sich Ökosysteme weltweit immer ähnlicher werden - und das hat weitreichende Folgen. Denn jede spezialisierte Pflanze ist wiederum ein wichtiger Baustein im Ökosystem. Oder wie Studien-Mitautor Dr. Harald Pauli sagt: "Jede Art, die verloren geht, ist ein unwiederbringlicher Verlust und hat Auswirkungen auf das Ökosystem." Denn jede Pflanzenart ist gleichzeitig auch verwoben mit der Welt der Insekten oder beispielsweise mit Bodenorganismen."

Wie belegt man den Schwund der Pflanzenvielfalt?

Aber wie stellt man so etwas fest? Das Forschungsteam hat Aufzeichnungen von Vegetations-Beobachtungen an 141 Standorten mit insgesamt 5.221 neu erfassten Flächen auf Gipfeln, in Wäldern und Wiesen in Europa ausgewertet. So konnten die Forschenden Zuwachs und Verlust von 1827 Pflanzenarten errechnen und prüfen, ob die Größe des Verbreitungsgebiets Artenzuwachs oder -abnahme erklären. Benutzt wurden dafür Datenbanken, die zum Teil aus den 1940er-Jahren stammen. Die Analysen zeigten, wie sich Verluste und Zunahmen geographisch verteilen: Die höchsten Verluste, 126 Arten, traten allein in ungarischen Waldsteppenlandschaften auf, die größten Gewinne, 102 Arten, in Eichenwäldern mit saurem Boden in der Tschechischen Republik.

Wo sich Wiese, Hochgebirge und Krautschicht ähneln

Die Forscher fanden in komplett verschiedenen Lebensräumen verblüffende Ähnlichkeiten: Ob alpine Gipfelzone, Krautschicht in Wäldern und artenreiche Wiese und Weide im Tiefland, überall nehmen weitverbreitete Pflanzenarten in den vergangenen Jahrzehnten zu. Arten, die in kleinen Lebensräumen auf nährstoffärmeren Böden gedeihen, werden weniger. Wobei in den alpinen Gipfelzonen die Zahl der Arten derzeit steigt, weil die anspruchslosen Arten sich erst in höhere Lagen vorarbeiten. Studien-Erstautor und Biologe Dr. Ingmar Staude sagt, langfristig sei jedoch auch hier eine Verdrängung zu erwarten.

Warum gehen Pflanzen auf Eroberungsreise?

Aber warum ist das eigentlich so, warum gehen Pflanzen auf "Wanderschaft"? Dafür gibt es den Biologen zufolge verschiedene Treiber. Zum einen die veränderte Landnutzung, wenn komplexe, natürliche Ökosysteme in Ackerland und intensiv genutztes Grünland verwandelt wird. Das ändert die Bodenqualität, wenn Nährstoffe wie Stickstoff aus der Landwirtschaft in den Boden gelangen. Aber auch Verbrennungsprozesse aus dem Verkehr und der Industrie sowie die Erwärmung der Böden durch den Klimawandel, speziell im Hochgebirge, spielen eine Rolle, erklärt Mitautor Dr. Harald Pauli.

Schutzgebiete: Reichen sie aus?

Die Studie belegt nun allerdings, das Allerweltspflanzen nicht nur auf von Menschen bewirtschaftetes Land ziehen. Sie ziehen auch dahin um, wo der Mensch bewusst nicht eingreift, in geschützte Gebiete. Für die Forscher ein wichtiger Fakt: Sie fragen sich in ihrer Studie, ob der Schutz von Lebensräumen für den Artenschutz ausreicht. Sie sagen sogar: Möglicherweise brauchen wir in bereits geschützten Gebieten aktive Schutzmaßnahmen, um diese Refugien für Spezialisten zu erhalten und um zu verhindern, dass die biologische Vielfalt auch dort schrumpft.

Die komplette Studie lesen Sie hier im Original.