Alle hatten sich gefragt, wann kommt in unsere Klinik der erste Patient? Über 500 Kollegen hatten abgesagt, besonders die aus dem Bereich Hygiene. Alle waren damit beschäftigt, wie ich auch, sofort zu agieren und reagieren. Alles was Infektionsmanagement, Pandemiemanagement und ähnliches anbelangt.

Die 28 Mitarbeiter des Hygiene-Instituts schwärmten für Schulungen aus, in jede Klinik. Ein Riesenthema von Beginn an war Schutzkleidung, etwa welche Masken funktionieren, und welche eher nicht? Neu war die Erfahrung, dass es notwendige Mittel einfach nicht ausreichend gab. "Normalerweise nimmt man eine chirurgische Maske, benutzt sie und danach wirft man sie weg. Jetzt mussten wir losgehen und sagen: bitte so lange wie möglich, so vorsichtig wie möglich. Nicht anfassen, nicht kontaminieren", sagt Iris Charberny. "Das gleiche mit den FFP-Masken, das war noch eine weitere Herausforderung."