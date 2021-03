Als die größte medizinische Krise der jüngeren Geschichte in Deutschland beginnt, hat die Medizinerin Susann Andrich plötzlich nur noch wenig zu tun. "Erster Lockdown, erster Tag: Die Kinder gehen nicht in ihre Schulen und Kitas und die Praxis war plötzlich leer."

Mein Jahr mit Corona Seit einem Jahr befindet sich unser Leben durch die Pandemie in einem Ausnahmezustand. Wie hat Corona das Leben von Forscherinnen beeinflusst? Um diese Frage geht es in unserer Serie.

Andrichs Tagesgeschäft, das waren Scharlach, Windpocken oder Keuchhusten. Die 41-jährige Mutter dreier Kinder ist angestellte Kinderärztin in einer Praxis in Leipzig-Gohlis. Und dort ist die Unsicherheit zunächst groß. Ist Corona für Kinder genauso ansteckend wie die Grippe? Werden sich die Ärztinnen und ihre Praxishelfer selbst bei den Kindern anstecken? Wo kommen Masken her und wie kann man sich selbst schützen?