Influenza und Covid-19 haben viele Gemeinsamkeiten. Beide werden u.a. durch Tröpfchen übertragen, die wir beim Husten, Niesen oder Sprechen ausscheiden. Bei beiden spielt die Verbreitung über Aerosole eine Rolle. In der Symptomatik sind sie sich ähnlich. Bei beiden kann es zu schweren Verläufen kommen, bei beiden werden Todesfälle verzeichnet. Aber der Unterschied der beiden Erkrankungen liegt im Detail. So unterscheidet sich Covid-19 vor allem in diesen Punkten:

- Keine Grundimmunität der Bevölkerung: Weil Influenza weltweit schon seit Jahrzehnten im Umlauf ist, besteht eine gewisse Grundimmunität der Bevölkerung. Das Immunsystem kann sich auf Grund vorangegangener Infektionen an den Erreger erinnern und mit entsprechenden Antikörpern reagieren. Bei Covid-19 besteht diese Immunität nicht.

- Noch kein zugelassener Impfstoff in Deutschland: Für Influenza gibt es in jeder Saison einen zum aktuellen Virus-Typ passenden Impfstoff. Für Covid-19 gibt es diesen zwar mittlerweile, allerdings ist er bisher in Deutschland nicht zugelassen. (Stand 11.12.2020)

- Größere Bandbreite an Symptomen: Influenza betrifft in der Regel vor allem die Atemwege, verursacht Husten, Schnupfen, Fieber, Muskel- und Kopfschmerzen. Bei Covid-19 sind die Symptome vielfältiger. Ein Hauptunterschied zu Influenza ist der Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Darüber hinaus kann es aber auch zu neuronalen Ausfällen kommen. Vor allem bei älteren Patienten wurde von einem Delirium berichtet.

- Größere Bandbreite an Langzeitfolgen: Auch bei Influenza kann es bei schweren Verläufen zu Langzeitfolgen kommen. Die Bandbreite bei Covid-19 ist aber größer. So können Genesene unter einem anhaltend gestörten Geruchs- und Geschmackssinn leiden, es kommt zu Wortfindungsstörungen, Atemnot, Fatigue-Syndrom (absolute Erschöpfung), Gelenk- und Brustschmerzen, neuronalen Schäden, Guillain-Barré-Syndrom, Nervenentzündungen, Gefäßentzündungen- und Schäden, Lungenschäden, Thrombosen oder Herzschäden.

- Höhere Sterberate: In der Influenza-Saison 2018/2019 beliefen sich die labordiagnostisch nachgewiesenen Todesfälle in Zusammenhang mit Influenza-Infektionen auf 954 Fälle. Die aktuelle Zahl der labordiagnostisch nachgewiesen Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 belaufen sich seit Beginn der Pandemie auf 20.970 Fälle (Stand 11.12.2020). Nähere Informationen zur Sterberate entnehmen Sie dem entsprechenden Abschnitte "Wie viele Menschen sterben?".

Influenza:

Laut RKI sind die Erreger der Influenza (oder Grippe) in die Typen A, B und C aufgeteilt. Für Menschen sind Influenza A und Influenza B besonders relevant. Bei Influenza A unterscheidet man die zwei Subtypen H1N1 und H3N2. Influenza B besitzt keine Subtypen, aber dafür zwei genetisch unterschiedliche Linien: die Yamagata-Linie und die Victoria-Linie. Seit 2009 zirkulieren in der menschlichen Bevölkerung die A-Subtypen A(H1N1)pdm09, A(H3N2) sowie Influenza B-Viren.

Covid-19:

Coronaviren wurden erstmal Mitte der 1960er-Jahre identifiziert. Sie können Menschen und Tiere infizieren. Insgesamt sind bisher sieben humanpathogene Coronaviren, also Viren, die Krankheiten im Menschen hervorrufen können, bekannt:

- HCoV-229E

- HCoV-NL63

- HCoV-HKU1

- HCoV-OC43

- MERS-CoV

- SARS-CoV1

- Sars-CoV-2

Sars-CoV-2 tauchte erstmals im Dezember 2019 auf.

Influenza:

Typischerweise treten die Grippewellen ungefähr zwischen der 40. Kalenderwoche des einen Jahres bis zur 20. Kalenderwoche des Folgejahres auf. Der größte messbare Anstieg der Influenza-Aktivität auf Bevölkerungsebene lässt sich laut Arbeitsgemeinschaft Influenza meist zwischen Januar und Februar feststellen. Über die Entwicklung der aktuellen Grippesaison informieren wir sie hier.

Covid-19:

Aufgrund der Neuartigkeit des Sars-Coronavirus-2 lässt sich noch keine allgemeingültige Aussage über "Corona-Wellen" treffen. Es konnte jedoch beobachtet werden, dass die Covid-19-Fälle ab Mitte Oktober wieder anstiegen. In diesem Zusammenhang wird oft von der zweiten Corona-Welle gesprochen.

Influenza:

Die Zahl der jährlichen Infektionen während einer Grippewelle wird laut RKI auf 5 bis 20% der Bevölkerung geschätzt. Allerdings erkrankt nicht jeder Infizierte auch an Grippe. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza geht pro Jahr von zwischen einer und sieben Millionen Influenza-bedingten Arztbesuchen aus. Die Stärke der Grippewelle schwankt allerdings von Jahr zu Jahr erheblich.

Covid-19:

Seit Dezember 2019 (Stand 08.12.2020, 0:00 Uhr) wurden in Deutschland 1.197.709 labordiagnostisch bestätigte Fälle von Covid-19 gezählt. Eine detaillierte Übersicht und die aktuelle Entwicklung der Fallzahlen finden Sie hier.

Influenza:

Für die Einschätzung der Influenza-Aktivität sind mehrere Datenquellen erforderlich, die die Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) erfasst und bereitstellt. Aus ihnen allen ergibt sich am Ende eine Schätzung der Influenza-Aktivität. Sie setzt sich unter anderem aus Meldedaten gemäß des Infektionsschutzgesetzes (also übermittelten labordiagnostischen Nachweisen), der ARE-Aktivität (Aktivität akuter respiratorischer Erkrankungen), der virologischen Surveillance (Überwachung) durch das Nationale Referenzzentrum für Influenza am RKI, Daten des Onlineportal GrippeWeb und der Krankenhaus-Surveillance ICOSARI zusammen. Mehr Informationen dazu finden Sie hier. Außerdem informieren wir Sie hier über die Entwicklungen der aktuellen Grippesaison.

Covid-19:

Täglich werden die labordiagnostischen Nachweise von Sars-CoV-2 gezählt, unabhängig vom Vorhandensein oder der Ausprägung der klinischen Symptomatik. Diese Zahlen werden von den Gesundheitsämtern übermittelt und vom RKI zusammengefasst und bereitgestellt. Hier gilt die sogenannte 7-Tage-Inzidenz als der wichtigste Wert. Dafür wird berechnet, wie viele Neuinfektionen über die letzten Tage pro 100.000 Einwohner aufgetreten sind. So werden die Schwankungen ausgeglichen, die durch die unterschiedlichen Rhythmen entstehen, in denen die Gesundheitsämter ihre Daten an das RKI weitergeben. Außerdem wird der Wert für einzelne Landkreise berechnet. Regionale Unterschiede lassen sich so deutlich machen. Mehr Informationen zur Erfassung der Zahlen von Neuinfektionen, Positivquoten, Dunkelziffern und Reproduktionsfaktor finden sie hier.

Sowohl Influenza-Viren als auch Sars-CoV-2 werden durch Husten, Niesen oder Sprechen mittels Tröpfchen über eine geringe Distanz auf die Schleimhäute der Atemwege übertragen. Auch über die Hände oder Oberflächen, die mit virushaltigem Sekret verunreinigt sind, ist eine Übertragung möglich.

Die Inkubationszeit ist die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Beginn der Erkrankung.

Influenza:

Laut RKI beträgt die Inkubationszeit durchschnittlich ein bis zwei Tage.

Covid-19: