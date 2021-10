Das Phänomen wurde bereits vor einigen Jahren beobachtet. Dass es tatsächlich genetische Ursachen hat, konnte damals aber nur indirekt belegt werden. Anders ist dies bei der aktuellen Untersuchung, denn die Forschenden von der Elite-Uni Princeton konnten nun auch das Genom der Elefanten analysieren – und zwar aus der Zeit vor dem Bürgerkrieg, währenddessen und danach. Das Ergebnis: Durch den Selektionsdruck, der durch die Wilderei ausgelöst wurde, wurde eine bestimmte Genvariante häufiger vererbt, die für das Nicht-Entwickeln von Stoßzähnen wichtig ist. So kamen vor dem Bürgerkrieg nur 18 Prozent der Tiere ohne die Hauer zur Welt, während es in Kriegszeiten rund 50 Prozent waren. "In vielen Populationen, wo es wenig Wilderei gibt, sind etwa zwei bis vier Prozent ohne Stoßzähne", so Elefantenforscherin Joyce Poole von der NGO ElephantVoices im ORF.