Die Teilnehmenden im Alter von 16 bis 95 waren angehalten, ihre Persönlichkeitsmerkmale zu bewerten, die sogenannten Big Five der Persönlichkeitspsychologie: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Geselligkeit, Rücksichtnahme/Empathie und emotionale Stabilität. Hinzu kamen Bewertungen der sozialen Beziehungen und des eigenen Lebens insgesamt.

Das Forschungsteam fand heraus, dass die meisten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitsmerkmalen und Zufriedenheit über die gesamte Lebensspanne der Erwachsenen gleichblieben und dass emotionale Stabilität das Merkmal war, welches am stärksten mit der Zufriedenheit der Menschen mit ihrem Leben, ihren sozialen Beziehungen und ihrer Karriere verbunden war. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Persönlichkeitsmerkmale – trotz der Unterschiede bei den Herausforderungen im Leben und den sozialen Rollen – für die Zufriedenheit mit dem Leben, der Arbeit und den sozialen Kontakten im jungen, mittleren und älteren Erwachsenenalter relevant sind", so Manon van Scheppingen von der Universität Tilburg. "Die Persönlichkeitsmerkmale blieben über die gesamte Lebensspanne der Erwachsenen gleichermaßen relevant oder wurden in einigen Fällen sogar noch stärker mit der Arbeitszufriedenheit verknüpft."