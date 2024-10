Aufgrund solcher Merkmale können Menschen andere schnell einschätzen. Die Wahrnehmung der Gefühle wird von diesen Kontextmerkmalen stark beeinflusst, finden die Autoren der aktuellen Veröffentlichung mit dem Titel: "I expect you to be happy, so I see you smile: Ein multidimensionaler Bericht über die Zuschreibung von Emotionen." Ein Beispiel: "Wenn wir eine Person als Frau wahrnehmen und sie eine negative Emotion zeigt, schätzen wir die Emotion eher als Angst ein, bei einem Mann eher als Ärger", sagt Leda Berio. Denn: Auch gesellschaftliche Stereotype spielen beim Erkennen von Emotionen eine Rolle. Ärzte beispielsweise nehme man häufig als weniger emotional wahr, was die Einschätzung ihrer Gefühle verändere, erklärt Albert Newen.