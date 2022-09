Ohne Wasserstoff werden wir eine Energiewende auf keinen Fall hinbekommen, sagt Prof. Dr. Robert Schlögl, einer der renommiertesten Wissenschaftler auf diesem Gebiet. Dementsprechend viel wird auf der Welt dazu geforscht und entwickelt.

Die Herstellung von Wasserstoff ist dabei mit entscheidenden Fragen verknüpft:

1. Ist es wirklich "grüner" Wasserstoff, der da produziert wird, wird die Elektrolyse also nur durch erneuerbare Energien angetrieben?

3. Kann man den derzeit noch recht niedrigen Wirkungsgrad des ganzen Prinzips vielleicht deutlich erhöhen?

2. Kann eine umfangreiche Produktion gelingen, ohne die Trinkwasserbestände auf der Erde anzuzapfen?

"Ja", "ja" und "ja" lauten die Antworten, wenn man eine neue Studie betrachtet. Ein internationales Forschungsteam hat in Australien Prototypen gebaut, die all das bewerkstelligen. Der eine Prototyp wurde nur mit Sonnenenergie gespeist, der andere nur vom Wind angetrieben. Der Wirkungsgrad liegt dabei deutlich über dem der bisher gängigen Elektrolyseuren. Und (vielleicht am wichtigsten): Bei der neuen Methode wird weder Süßwasser, noch mühsam und teuer aufbereitetes Salzwasser benötigt, sondern man bezieht den Wasserstoff aus der Luft.

Schon ab 4 Prozent Luftfeuchtigkeit

Die Erkenntnisse der Forschungsarbeit dürften vor allem dort aufhorchen lassen, wo es sehr sonnig und trocken ist. Denn die neuen Prototypen arbeiten laut Studie auch in einer Umgebung mit nur vier Prozent Luftfeuchtigkeit effizient. All das deute darauf hin, dass auch in abgelegenen, trockenen Regionen der Erde grüner Wasserstoff mit nur minimalen Umweltauswirkungen und ohne Wasserbedarf hergestellt werden könnte. Das könnte in Zukunft sehr wichtig sein, denn es gebe eine deutliche geografische Übereinstimmung zwischen Süßwassermangel und dem Potenzial für Sonnen- oder Windenergie auf vielen Kontinenten. Zum Beispiel wären selbst Gebiete wie die Sahelzone mit durchschnittlich etwa 20 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit sehr gut geeignet, heißt es in der Studie. Weltkarte aus der Forschungsarbeit, die die Kombination aus Wassermangel und hohem Solarenergiepotenzial aufzeigt: Je stärker die Rot-Tönung, umso häufiger ist beides gleichzeitig in einer Region vorhanden Bildrechte: G. K. Li et al. / Studie "Hydrogen production from the air"

Kleines Modell mit großer Zukunft?