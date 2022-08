Wasserstoff ist auch in Zukunft möglicherweise keine Technologie für Endverbrauchende. Das sagt der Chemiker und Experte für neue Energiesysteme Robert Schlögl in der MDR WISSEN-Sommerserie "Drei Minuten Zukunft": "Die Vorstellung, dass der Wasserstoff direkt in die Hände der Energie-Endnutzer gerät – ich glaube, dass wir das nicht tun sollten." Der Forscher betont, dass Wasserstoff ein sicher handhabbares Molekül sei, es brauchte aber "erhebliche technologisch Aufwendungen dafür".