An der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg ( OTH ) wird beispielsweise im Projekt " NiEMob " unter anderem untersucht, ab welchem Ladeverbrauch die Stromnetze überlastet werden könnten. Laut ersten Ergebnissen würden erste kritische Netzzustände auftreten, sobald 30 Prozent der Haushalte eine sogenannte Wallbox (Wandladestation für E-Autos) mit elf Kilowatt haben.

Das Projekt, mit vollem Namen "Netzdienliches integrales Elektromobilitäts – Energiemanagementsystem für dezentrale Energieversorgungssysteme" wurde zusammen mit dem Energie-Dienstleister Consolinno realisiert. Dafür wurden in 150 Gebäuden mit 400 Wohnungen die Verbrauchsdaten erfasst und digitalisiert



"Kritische Stunden treten am frühen Abend auf, wenn viele Fahrzeuge nach Benutzung am heimischen Ladepunkt angesteckt werden", sagte Markus Henneke von der OTH dem Portal heise.de. Als Lösung solle nun die Digitalisierung des Stromnetzes mit einer intelligenten Steuerung von Verbrauchern vor Ort kombiniert werden.