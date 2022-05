Die Experten von der Nachwuchsforschungsgruppe Multiple Umweltwirkungen Erneuerbarer Energien (MultiplEE) der Universität Leipzig um Paul Lehmann sowie vom Leipziger Umweltforschungszentrum (UFZ) wollen mit ihren Thesen nach eigenen Angaben politische Handlungsbedarfe skizzieren und die aktuellen Lösungsvorschläge der Bundesregierung einordnen. Sie richteten sich "insbesondere an Entscheider und Entscheiderinnen in Politik, Verwaltung und Verbände – aber auch an interessierte Bürger und Bürgerinnen".