ESA-Chef Jan Wörner sagte, mit dem Geld wolle die ESA eine Reihe von Programmen in die Wege leiten und zusätzliche wissenschaftliche Arbeiten finanzieren. Dabei gehe es etwa um eine intensivere Erdbeobachtung mit dem Ziel, den Klimawandel zu untersuchen. Allein Deutschland stellt für die neuen Copernicus-Weltraummissionen der ESA , die unter anderem der Erdbeobachtung dienen, 594 Millionen Euro zu Verfügung.

Start der Ariane 5 ECA Rakete 2015 vom Europöischen Weltraumbahnhof Kourou. Die Nachfolgerin Ariane 6 soll nun entwickelt werden. Bildrechte: dpa

Nach Angaben des Koordinators der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, gehört zu den geplanten Vorhaben auch der Einstieg in New Space, insbesondere bei neuartigen Trägersystemen, die Entwicklung der neuen Trägerrakete Ariane 6 sowie eine robotische Mission zum Mond. Die ESA beteiligt sich auch am Mondprogramm "Artemis" der US-Raumfahrtagentur NASA. Sie soll nach den Plänen von US-Präsident Donald Trump bereits im Jahr 2024 wieder US-Astronauten auf den Mond bringen.