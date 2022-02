Europa ist die weltweit zweitwichtigste Kraft im Weltall, sagte der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton bei der Vorstellung des Vorschlags der EU Kommission für ein neues Satelliten-Kommunikationssystem . Es soll die beiden erfolgreichen Weltraum-Programme Galileo und Copernicus ergänzen und mit ihnen kompatibel sein. Dabei gehe es vor allem um Konnektivität auf dem europäischen Kontinent, so Breton.

Der Plan sieht vor, 100 kleine Satelliten auf einer niedrigen Nord-Süd-Umlaufbahn um die Erde kreisen zu lassen. Dafür sind in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von rund sechs Milliarden Euro vorgesehen. 2,4 Milliarden Euro sollen aus dem EU-Haushalt kommen, der Rest von den Mitgliedsstaaten, der Europäischen Weltraumagentur ESA und von privaten Unternehmen. Das satellitenbasierte Kommunikationsnetz soll bis 2028 voll einsatzfähig sein, so der Plan.