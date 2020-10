Im Weltall wächst die Kollisionsgefahr: Nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) ziehen dort mehr als 900.000 teils sehr kleine Schrottobjekte, Tausende Satelliten sowie Raumfahrzeuge ihre Bahnen. Ein Radargerät, das vom Fraunhofer Institut entwickelt worden ist, soll Weltraumschrott auf Kollisionskurs rechtzeitig erkennen und Alarm schlagen. Es geht um Hightech-Abfall, der in erdnahen Orbithöhen unterwegs ist, also zwischen 200 und 2.000 Kilometern. Auch die ISS könnte dann vor nahendem Weltraummüll gewarnt werden, der in 400 Kilometern Höhe unterwegs ist. Tatsächlich fliegt sie bereits jetzt regelmäßig Ausweichmanöver, wie DLR-Sprecherin Elisabeth Mittelbach sagt.

Rund um die Uhr werden die Wege von Weltraummüll nun verfolgt. Bildrechte: Fraunhofer FHR / Uwe Bellhöfer Dieses erste deutsche Warnsystem besteht aus je 256 einzeln gesteuerten Sende-und Empfangseinheiten. Es soll im Anfang 2021 auf Empfang gehen. Die Kosten für "GESTRA" - so heißt das Alarmsystem, kurz für "German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar" - lagen am Ende bei 44,5 Millionen Euro. Damit zieht Deutschland nach in Sachen Weltraumschrott-Monitoring. Andere Staaten in Europa, aber auch die USA und China beispielsweise haben bereits solche Monitoring-Systeme.

Warum erst jetzt - und machen das andere nicht auch schon?

Aber warum brauchen wir angesichts der Kosten eigentlich alle eigene Radare? Könnte man nicht einfach die Daten anderer nutzen? Dr. Manuel Metz vom DLR ist Astrophysiker, sein Kerngebiet ist Weltraumschrott. Im Gespräch mit MDR Wissen erklärt er, warum mehrere Systeme, auch an verschiedenen Standorten, sinnvoll sind.

Dr. Manuel Metz Bildrechte: DLR (CC-BY 3.0) "Zum einen ist es eine Vertrauenssache, dass man die Daten über Schrottobjekte bekommt. Zum anderen macht man sich ja dann abhängig von denen, die die Daten liefern. Ein eigenes System hat auch den Vorteil, dass man so auch überwachen kann, ob Satellitenbetreiber Richtlinien einhalten." Viele Staaten haben Monitoringsysteme, stehen aber mit anderen im Austausch. "Wenn man Objekte beobachtet und die vom eigenen Radar verschwinden, können sie in anderen Systemen weiterverfolgt werden", sagt Metz. Im EUSST, kurz für European Space Surveillance Tracking Service, einer Art Netzwerk in Sachen Weltraumschrott, wird in Europa international zusammengearbeitet. Frankreich, Polen, Portugal, Spanien, Italien, Rumänien und Deutschland tauschen hier entsprechende Monitoring-Daten aus.

Warum Schrottmonitoring dringend nötig ist