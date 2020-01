Seit Monaten brennen in Australien die Wälder. Die größten Waldbrände in "Down Under" seit 50 Jahren haben bereits eine Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen abgefackelt.

Brandwolken sorgen für neue Feuer

Die einzigen Überlebenden

Fluss-Eukalyptus in einem ausgetrockneten Flussbett. Bildrechte: imago/blickwinkel Doch für eine Pflanzengattung können die Feuer nicht heftig genug sein. Eukalyptus-Bäume sind die einzigen Bäume, die das Flammen-Inferno überleben und sogar davon profitieren. Denn die riesigen Waldbrände schaffen dem Eukalyptus lästige Konkurrenten vom Hals. Folglich haben die rund 600 Eukalyptus-Arten, die den größten Teil des australischen Baumbestandes ausmachen, ein massives "Interesse" daran, dass es immer schön brennt. Und der schlimmste Brandstifter von allen ist der Eukalyptus selbst.

Eukalyptus-Öl brennt schneller als Diesel

Einzig Koalas vertragen das Eukalyptus-Öl. Allerdings bevorzugen sie ältere Blätter, die sind weniger giftig. Bildrechte: imago/All Canada Photos Alles am Eukalyptus ist dafür optimiert, Brände anzufachen und zu überleben. Seine schlimmste "Waffe" ist das von ihm produzierte ätherische Öl. Eukalyptus-Öl ist leichter entflammbar als Diesel. Wenn es von den Blättern des Baumes verdunstet, bilden sich riesige bläuliche Nebelschwaden. Fallen die öligen Blätter zu Boden, verrotten sie nicht, denn das Öl ist giftig und wirkt auch gegen Bakterien und Pilze. Allein der Koala, dessen Nahrung Eukalyptus-Blätter sind, wird damit fertig. Neben seinen öligen Blättern verliert der Eukalyptus-Baum regelmäßig Äste und große Rindenstücke, die sich ebenfalls am Waldboden anhäufen. Ein Funke genügt und der selbstgebaute Scheiterhaufen samt Baum brennt lichterloh.

Neue Brände durch fliegende Fackeln

Brennende Eukalyptus-Bäume in den Blue Mountains in New South Wales. Bildrechte: imago images/AAP Und wenn erstmal ein Eukalyptus-Baum in Flammen steht, brennt auch schnell der ganze Wald. Ein Feuer übrigens, das wegen dem vielen Öl nur schwer zu löschen ist. Zudem können die von den Bäumen herabhängenden Rindenstücke zu fliegenden Fackeln werden und andernorts neue Brände auslösen. Durch Wind können die brennenden Rindenstücke des Eukalyptus schon mal 30 Kilometer weit fliegen.

Ein perfekter Überlebenskünstler

Ausgetrockneter Wald von Eukalyptus-Bäumen: Am Boden liegen Massen von abgebrochenen Ästen, öligen Blättern und Rinde. Bildrechte: imago/imagebroker Doch was für die anderen Pflanzen und Tiere in den brennenden Wäldern das sichere Ende bedeutet, ficht den Eukalyptus-Baum nicht an. Denn der ist nicht nur ein großer Brandstifter, sondern auch ein perfekter Überlebenskünstler. Zwar sterben auch seine oberirdischen Stämme bei sehr heißen Feuern ab, doch seine Wurzeln überdauern die Katastrophe. Anders als andere Bäume, die das Ende ihrer Stämme nicht überleben, sprießen aus den verkohlten Baumstümpfen des Eukalyptus bald wieder neue Bäumchen.

Samenschalen sind feuerfest