Die Satelliten der dritten Generation liefern laut Eumetsat Bilder in einer für Europa nie dagewesenen Auflösung und Häufigkeit. MTG-I1, der erste Satellit dieser Art, startete im Dezember 2022 ins All. Das erste Bild, das nun veröffentlicht wurde, zeigt die Wetterbedingungen über Europa, Afrika und dem Atlantik so detailreich, dass Wolkenwirbel und schneebedeckte Alpengipfel deutlich erkennbar sind. Durch die hohe Auflösung können laut Eumetsat auch Wolkenformationen in großer Höhe präzise abgebildet werden. Das sei besonders für die Überwachung von schweren Wetterereignissen im Norden Europas ein großer Fortschritt.