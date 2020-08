Drei Konzertsituationen werden simuliert

Im Schnelldurchlauf werden drei Konzertsituationen simuliert. Von der Anreise, bis zur Abreise. Und Tim Bendzko wird mit seiner Band spielen, dreimal. "Ja, wobei er natürlich unterschiedliche Lieder spielt. Er spielt nicht dreimal das gleiche", sagt der Studienleiter Dr. Stefan Moritz von der Universität in Halle. Um alles so real wie möglich nachzustellen, werden 4.000 Zuschauer gebraucht. Die sollen das tun, was sie sonst auch bei Konzerten tun. Zur Bühne laufen, Getränke kaufen, zur Toilette gehen. Die Forscher messen dann alle Kontakte und erstellen Bewegungsmuster.

Tracker gibt Überblick über Kontakte

Dr. Stefan Moritz mit jenem Tracker, der sämtliche Kontakte nachvollziehbar macht. Bildrechte: Universitätsmedizin Halle/S. "Und dazu haben wir diese kleinen Tracker, die jeder Proband von uns umgehängt bekommt, und die messen permanent die Abstände zu allen anderen Teilnehmern und so können wir am Ende des Tages sagen, wann hatte wer welchen Kontakt", so Moritz weiter. Zusätzlich sind 50 Sensoren in der Halle angebracht, die messen, wo die Leute Kontakte haben. Und jeder bekommt ein flureszierendes Desinfektionsmittel, "und wir können dann im Nachhinein mit UV-Licht sehen wo haben die Teilnehmer besonders häufig hin gefasst."

Speicheltest soll Sicherheit gewährleisten

Die Sicherheit der Teilnehmer ist natürlich wichtig. Deshalb geben alle Probanden 24 Stunden vor dem Konzert einen Speicheltest ab. Moritz erklärt, wie die Abläufe sind: "Zirka eine Woche vor der Veranstaltung bekommen die von uns alle Materialien zugeschickt. Das sind also einmal einen Abstrich-Set und es sind die ganzen Rücksende-Materialien drin. Am Morgen des donnerstags, dem 20. August, entnehmen sich die Teilnehmer alle selber einen Abstrich."



Den schicken Sie dann im vorfrankierten Briefumschlag zur Uni oder bringen ihn an einen von mehreren Sammelpunkten in Halle oder Leipzig. Wer weiter weg wohnt, sollte mit einem Expressdienst die Speicherprobe schicken. Diese Kosten müssten die Probanden allerdings selbst tragen. Vor dem Konzert werden alle Gäste außerdem untersucht, damit die Konzertbesucher wirklich sicher sind.

Noch 2.000 Teilnehmer gesucht

Weltweit erste Studie ihrer Art

Restart-19 wäre die weltweit erste Studie dieser Art. Wer hier in der Leipziger Arena dabei ist, schreibt also Geschichte. Dafür lohnt es sich, einen Samstag herzugeben. Für Tim Bendzko-Fans sowieso. Der Sänger verbindet große Hoffnungen mit der Studie: "Ich hoffe einfach nur, dass es dabei hilft, Konzepte zu erarbeiten, dass es halbwegs normal möglich wird, Konzerte zu geben und sei es, dass man sagt: Okay, spielt ein Konzert das eine Stunde geht, dann gehen die Leute raus durchatmen, dann rein."