Am Tag der Sonnenwende bleibt es innerhalb des gesamten nördlichen Polarkreises auch in der Nacht hell, weil die Sonne nicht untergeht. Auch etwas weiter südlich kann man die Mitternachtssonne erleben, denn die Erdatmosphäre lenkt die Sonnenstrahlen so, dass man sie noch sehen kann, auch wenn die Sonne bereits hinter dem Horizont verschwunden ist. Je nach Luftdruck und Temperatur kann dieser Effekt so stark sein, dass das Phänomen sogar bis zu 100 Kilometer jenseits des Polarkreises sichtbar ist.

Nein: Die Tage werden am Anfang langsam kürzer, dann schneller, dann wieder langsamer. Am längsten hell ist es zur Sommersonnenwende – also am 21. Juni. Da vergehen von Sonnenaufgang bis Untergang im Schnitt in Deutschland 16 Stunden und 12 Minuten – im Norden mehr, im Süden weniger. Das andere Extrem ist die Wintersonnenwende am 21. Dezember, da dauert der druchschnittliche deutsche Tag 8 Stunden und 13 Minuten. Die Tageslängen ändern sich um die Sonnenwenden herum nur langsam, nämlich pro Tag jeweils um etwa eine Minute. Dagegen kommt in der Zeit um den Herbstanfang herum, also Ende September, die Dunkelheit in schnellen Schritten. Dann werden die Nächte – Nacht für Nacht – knapp 4 Minuten länger. Das Tempo verändert sich also in Phasen.