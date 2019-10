Allerdings ist es der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt zufolge möglich, dass es bei sogenanntem Stagnationswasser - also wenn das Wasser länger als vier Stunden in der hausinternen Leitung gestanden hat - zu erhöhten Schwermetallwerten kommen kann. Grund dafür seien mögliche Metallübergänge aus den Rohrleitungen. Doch dafür gebe es eine einfache Lösung: Wenn man den Wasserhahn länger nicht benutzt hat, sollte man das Wasser zunächst so lange laufen lassen, bis es ganz kalt als der Leitung kommt. Im Fall von Blei können auch sehr alte Bleileitungen Schuld sein, dass das giftige Metall im Wasser landet. Die gibt es kaum noch, aber in sehr alten Gebäuden vor allem in Ost- und Norddeutschland können sie vereinzelt noch vorkommen. Ob das der Fall ist, muss gegebenenfalls der Vermieter beantworten können.

Im Video von "Marre Wasser" wird diesbezüglich auf eine Untersuchung der Technischen Universität Berlin verwiesen. Angefertigt hat die Studie, die offenbar gemeint ist, Dr. Günter Gunkel. Konfrontiert mit den Behauptungen im Wasserfilter-Video, antwortet er: "Allerdings sind viele der Aussagen von marre Wasser irreführend bzw. falsch und überschreiten eine normale Pointierung der Trinkwasserproblematik." Ein Indikator für Verunreinigung seien sie nicht. Gunkel erläutert, dass es in allen Wasserleitungen Kleintiere wie Wasserasseln geben kann. Sie seien Bewohner der Sandfilter, die zur Reinigung des Rohwassers eingesetzt werden. Damit seien sie die biologische Stufe der Trinkwasseraufbereitung. Diese Kleintiere der Sandfilter können in geringer Anzahl ausgetragen werden und ins Leitungsnetz gelangen, so Gunkel weiter. "Von besonderem Interesse sind hierbei die Wasserasseln, da sie mit bloßem Auge erkennbar sind (ca. bis 15 mm lang), und mitunter auch in großer Anzahl vorkommen." Dass diese Tierchen es aber bis in die Haushalte schaffen, sei unrealistisch.

Der Forscher stellte außerdem klar, dass sie in ihrer Untersuchung auch keinen Wasserasselkot am Wasserhahn gefunden hätten, das sei aber auch gar nicht Teil der Untersuchung gewesen. "Hier verbreitet marre Wasser Unsinn", sagte Gunkel und ergänzte, dass in den meisten Bundesländern ohnehin ein Hausfilter hinter der Wasseruhr vorgeschrieben sei, der auch Kleintiere und Wasserasselkot zurückhalte. Seine Untersuchungen hätten außerdem im Leitungsnetz der Wasserbetriebe stattgefunden, da das Ziel ja gewesen sei, geeignete Spülverfahren gegen Wasserasseln zu entwickeln. Denn es gebe akuten Handlungsbedarf, so Gunkel.

Wir haben in 80 Prozent der untersuchten Proben Wasserasseln gefunden, überwiegend in Regionen der norddeutschen Tiefebene und in Mitteldeutschland, allerdings traten in 25 Prozent der Proben deutlich zu viele Wasserasseln auf, in einigen Trinkwasser-Versorgungsleitungen kommt es sogar zur massenhaften Entwicklung von Wasserasseln.

Das ist eine haltlose, unbelegte Behauptung. Das sieht auch UFZ-Forscher Rinke so: "Wenn dem so wäre, würde die Lebenserwartung in Deutschland nicht kontinuierlich ansteigen". Die Trinkwasserverordnung reguliere die Grenzwerte für die relevanten Stoffgruppen und mikrobiologischen Parameter und die Gesundheitsämter kontrollierten die Einhaltung. "Dies entspricht dem gegenwärtigen Stand des Wissens", so Rinke. Der TU Berlin-Forscher Dr. Günter Gunkel bezeichnet diese Behauptung sogar als "Nonsens". Der Dresdner Professor Lerch weist außerdem darauf hin, dass es auch nicht gut ist, "totes Wasser" zu trinken. Es sei nicht nur ganz natürlich, dass Trinkwasser Keime enthalte, sondern auch wichtig für unseren Organismus. Keimfrei heißt beim Wasser also nicht automatisch gut, so Verfahrenstechniker Lerch. Auch er selbst trinke immer Leitungswasser, denn das sei sehr gut kontrolliert.

Die Wasserwerke überwachen die Qualität des Wassers auch im Versorgungsnetz. Bildrechte: imago images / Lars Reimann

Dass sich der Zustand des Wassers während des Aufenthalts in der Rohrleitung verändert, stimmt allerdings, so UFZ-Experte Rinke. "Aus diesem Grunde wird das Wasser auch an mehreren Punkte im Verbundsystem (z.B. Hochbehälter, Übergabepunkte,…) regelmäßig und engmaschig kontrolliert." Die Trinkwasserverordnung lege eindeutig fest, dass die Grenzwerte am Wasserhahn des Verbrauchers - also dem Abgabepunkt - eingehalten werden müssen.



Aber wie kann das gewährleistet werden, wenn an meinem Privat-Wasserhahn gar niemand testet? Eigentlich ganz einfach, erläutert der Professor für Verfahrenstechnik in Hydrosystemen der TU Dresden, André Lerch: Das Gesundheitsamt misst direkt am Wasserhahn und zwar in Schulen, Kitas, Pflegeheimen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Stimmt die Qualität dort, dann auch in der Nachbarschaft. Falls nicht, ist daran die Haustechnik Schuld. Lerch empfiehlt bei Mietwohnungen, einfach mal beim Vermieter nachzufragen.