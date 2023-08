Auch geringe Mengen Alkohol können den Blutdruck erhöhen – Stimmt das so?

Bildrechte: IMAGO/ Panthermedia

Ein Glas Rotwein oder ein Bierchen am Tag werden schon nicht so schlimm sein. Das ist die gängige Annahme. Aber laut einer neuen Metastudie, die in der Fachzeitschrift "Hypertension" veröffentlicht wurde, kann nicht nur starker Alkoholkonsum den Blutdruck nach oben treiben, sondern schon ein Getränk am Tag. Die Forschenden haben dafür Daten aus sieben großen Beobachtungsstudien aus den USA, Korea und Japan mit mehr als 19.000 Teilnehmenden ausgewertet. Dabei gab es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Anstieg des Blutdrucks und der Anzahl der täglich konsumierten alkoholischen Getränke. Sogar Menschen, die nur einmal pro Tag getrunken hatten, zeigten im Vergleich zu Nichttrinker*innen einen höheren Blutdruck. Andere Studien sagen aber weiterhin, dass 30 Gramm Alkohol pro Tag bei Männern und 20 Gramm bei Frauen unbedenklich seien.