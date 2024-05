Bärbel Schmidt aus Gera hat eine Erdbeerallergie. Den Redakteur Thomas Becker hat sie gefragt, was in einer Erdbeere eigentlich drin ist. Und ob sie wirklich so gesund ist, wie immer behauptet wird. Auch wenn der Wassergehalt gegen 90 Prozent geht, der Rest hat es in sich. Viel Vitamin C, viele Mineralien, Spurenelemente, Ballaststoffe und Antioxidantien.