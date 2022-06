✔️ Stimmt: Alkohol erhöht das Risiko für Krebs

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Dosis macht das Gift, sagen viele, wenn es um Alkohol geht. Doch Studien belegen: Er schadet - egal, wieviel man davon trinkt. Die häufigsten alkoholbedingten Todesursachen sind Unfälle, Leberzirrhosen und Krebs. Das Risiko erhöht sich dabei mit zunehmenden Alkoholkonsum – in Punkto Krebs sogar bis um das Doppelte. Dabei ist es egal, ob man Wein, Bier oder Spirituosen zu sich nimmt. Laut dem deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg gilt dies insbesondere für Krebs im Mund- und Rachenraum, Kehlkopfkrebs, Speiseröhrenkrebs, Brustkrebs, Leberkrebs, Darmkrebs, Magenkrebs sowie Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wie genau der Alkohol dabei auf welches Organ reagiert und so die Krebsbildung fördert, ist noch nicht eindeutig erforscht. Bereits 1,3 Liter Bier am Tag erhöhen dieses Risiko bereits um das Zwei- bis Fünffache. Frauen mit erhöhtem Brustkrebsrisiko setzen sich schon ab 0,5 Liter Bier pro Tag dieser Gefahr aus.