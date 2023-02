✔️ Stimmt: Bakterien verspeisen und verdauen Plastik im Meer

Das Bakterium Rhodococcus ruber kommt ganz natürlich im Meerwasser vor. Mithilfe eines Modells mit künstlichem Meerwasser berechneten Forschende, dass die Bakterien etwa ein Prozent des Plastiks zu CO2 und anderen Stoffen abbauen können. Dass sich Rhodococcus ruber als Biofilm auf Plastik ansiedelt und die Teilchen dann verschwinden, war bereits bekannt. Laut den Forscher*innen hat man nun aber den Beweis, dass sie das Plastik auch verdauen. Dabei ist es nicht die einzige Wasser-Mikrobe, das Kunststoffe abbauen kann. So zeigte eine Studie, dass sich die in skandinavischen Seen vorkommenden Seebakterien von Kohlenstoffverbindungen aus Kunststoffen ernähren können. Auf dem Land wurde das Bakterium Pseudomonas sp. TDA1 als Abbauer für den schwierig zu entsorgenden Kunststoff Polyurethan identifiziert.

