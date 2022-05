❌ Stimmt nicht: Öl im Bauchnabel hilft gegen Krankheiten

Bildrechte: Imago/ MDR

In einem häufig auf Facebook geteilten Post wurde behauptet, dass sich verschiedene Erkrankungen durch das Tröpfeln von Öl in den Bauchnabel heilen lassen könnten. Dafür gibt es aber keine wissenschaftlichen Belege. Tatsächlich sei der Bauchnabel aus medizinischer Sicht eine Narbe, die keine Funktionen für den Körper ausübt, wie der Facharzt Stefan Grund vom Berliner Vivantes Klinikum gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärt. Auch der sogenannte Pechoti, der sich gemäß der ayurvedischen Medizin hinter dem Bauchnabel befinden und das "Zentrum des Körpers" bilden soll, sei laut Grund in der Schulmedizin nicht bekannt. Für die Wirksamkeit der ayurvedischen Medizin fand eine Studie aus dem Jahr 2014 zudem kaum wissenschaftliche Beweise.