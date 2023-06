Wer hierzulande Ayurveda hört, denkt oft gleich an Yoga, Meditation, Sonne und Ölmassagen – doch in Indien und den angrenzenden südasiatischen Ländern ist Ayurveda eine tief verwurzelte Heilkunst, welche dort der modernen Medizin rechtlich gleichgestellt ist.

Das Wort selbst stammt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet übersetzt: "Das Wissen vom Leben". Dahinter verbirgt sich ein komplexes Diagnose- und Therapiesystem, welches von der Weltgesundheitsorganisation als Traditionelles Medizinsystem anerkannt ist. Die Ayurveda-Medizin basiert vorwiegend auf empirischen Prinzipien, also speist sich vor allem aus dem systematischen naturheilkundlichen Erfahrungswissen des indischen Subkontinents über mehr als 2000 Jahre. Seit 2015 gibt es dort sogar ein eigenes Bundesministerium für Traditionelle Medizinsysteme.

Momentan ist das Feld der Ayurveda-Medizin in Deutschland noch sehr breit gefächert – esoterische Ansätze, Selbstzahler-Leistungen oder Wellness stehen neben ersten hierzulande wissenschaftlich fundierten Präventions- und Heilungsansätzen. Am Immanuel Krankenhaus in Berlin forschen Wissenschaftler und Ärzte zur Wirksamkeit ayurvedischer Therapien bei chronischen Erkrankungen.