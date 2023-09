Auch für Antje (50) aus dem Erzgebirgskreis bleiben noch viele Fragen offen. Ihr "ist nicht klar, was geschieht, wenn die fertig ausgebildeten Ärzte dann doch nicht aufs Land gehen wollen" und fragt: "Kann man sie zwingen?". Parallel dazu denkt Joachim (82) aus dem Landkreis Stendal: "Ärzte sollten aus Überzeugung diesen Weg wählen" und auch Nadja (47) aus dem Landkreis Hildburghausen ist der Meinung: "Das sollte man aus freien Stücken tun. Die Landbevölkerung will auch Beständigkeit, gerade bei so einem Vertrauensverhältnis."

In Sachsen-Anhalt stießen die "Landarzt-Studienplätze" in diesem Jahr bereits auf großes Interesse. Mehr als 100 Personen haben sich im aktuellen Jahrgang für einen solchen Studienplatz beworben . Das sind fast viermal so viele Anfragen wie Studienplätze. Insgesamt werden in Deutschland jährlich rund 10.000 Medizin-Studienplätze vergeben, doch auch hier ist die Bewerberzahl deutlich höher. Aus Sicht von 85 Prozent der MDRfragt-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer sollten Bund und Länder daher weitere Medizin-Studienplätze schaffen.

Viele MDRfragt-Mitglieder, die sich an der Befragung beteiligt haben, sprechen sich dafür aus, die Medizin-Studienplätze nicht ausschließlich nach Bestnoten zu vergeben. Für sie zählen auch andere Faktoren. So schreibt Stefan (49), MDRfragt-Teilnehmer aus Halle an der Saale, zum Beispiel: "Bestnoten sollten nicht das ausschlaggebende Kriterium sein. Einfühlungsvermögen, Freundlichkeit sowie Spaß und Freude an der Arbeit und mit Menschen sollte mindestens ebenso vorhanden sein. Dies fehlt manchen Medizinern." Jeanine (46) aus Jena hält es zudem für sinnvoll, wenn "die angehenden Ärzte ein längeres Pflegepraktikum als drei Monate machen", denn "viele wissen gar nicht, was auf die zukommt im Dienstsystem und im Umgang mit Patienten." Ursula (77) aus Görlitz berichtet zudem aus eigener Erfahrung, denn ihre Tochter "hat ein Medizinstudium absolviert und konnte Bestnoten vorweisen." Doch das sei aus ihrer Sicht nicht das einzig Entscheidende, denn am Ende "gehört doch viel Liebe zum Beruf und viel Disziplin dazu." Auch Elke (61) aus dem Vogtlandkreis sieht die Orientierung an den Bestnoten kritisch und merkt an: "Es ist ja Quatsch, wenn die Bewerber dann wegen der zu hohen Auswahlkriterien ins Ausland gehen müssen und dann dort studieren."