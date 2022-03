✔️ Stimmt: Menschen und Tiere stecken sich gegenseitig mit Corona an

Bildrechte: Imago images/ ITAR-TASS/ MDR

Bereits die meisten Theorien zur Herkunft von SARS-CoV-2 gehen davon aus, dass das Virus aus dem Tierreich auf den Menschen übergesprungen ist. Im Herbst 2020 wurden Nerze in Dänemark von Züchtern mit dem Virus infiziert und infizierten sie zurück. In den USA haben Menschen bei mehreren Gelegenheiten Weißwedelhirsche mit dem Virus angesteckt und in mindestens einem Fall kam es zur Rückübertragung. Anfang 2022 wurde bestätigt, dass in Hong Kong Hamster für einen Corona-Ausbruch verantwortlich waren. Inzwischen umfasst die Liste bekannter Wirte unter den Säugetieren neben den Menschen insgesamt 29 weitere Arten. In seltenen Fällen können sich auch Haustiere anstecken. In Deutschland sind bislang aber nur zwölf Infektionen bei Katzen und nur eine bei einem Hund bekannt.