Eine gute Umgebung zum Mutieren?

Wenn sich tatsächlich ein derart großer Teil der Bevölkerung nicht impfen lassen würde, könnte das zu einer schwierigen Situation führen, warnen Expertinnen und Experten. Denn eine Umgebung, in der die eine Hälfte der Population immunisiert ist und die andere nicht, könnte in ihren Augen weitere problematische Mutationen des SARS-CoV-2-Virus begünstigen. Und tatsächlich wäre das auch im Forschungslabor genau die Umgebung, die man schaffen würde, um ein Virus zum Mutieren zu bewegen.

Wie groß wäre also die Gefahr, dass sich in einer halb geimpften Bevölkerung womöglich sogenannte Fluchtmutationen ausbilden? Als Fluchtmutation oder Escape Mutation werden Virus-Mutationen bezeichnet, die dafür sorgen, dass ein Virus der Immunantwort seines Wirtes entwischen kann.

Diese Frage kann man nicht mit Gewissheit beantworten. Aber wir müssen damit rechnen, dass sich das Virus weiter verändert. Prof. Dr. Richard Neher, Universität Basel

Der wesentliche Faktor hier sei, wie viel Virus zirkuliere, erläutert der Spezialist für Virus-Evolution Richard Neher von der Universität Basel. "Wir sollten die aktuell niedrige Inzidenz nutzen, um so viele Menschen wie möglich zu impfen."

Besonders wichtig ist es, dass die Menschen sich auch ihre zweite Impfung geben lassen. So erläuterte der Virologe Florian Krammer von der Icahn School of Medicine am Mount Sinai dem Science Magazine schon vor einigen Monaten, dass eine weit verbreitete Verzögerung der zweiten Dosis einen Pool von Millionen von Menschen schaffen könnte, die zwar genug Antikörper hätten, um nicht zu erkranken, aber nicht genug, um das Virus abzutöten. Das wäre dann eine ideale Umgebung für die Entstehung von impfstoffresistenten Stämmen.

Im Zusammenhang mit den geplanten Wegfall aller Pandemie-eindämmenden Maßnahmen in Großbritannien diskutieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun ebenfalls ganz ähnliche Befürchtungen, wie aus einem aktuellen Artikel im Fachblatt Nature hervorgeht.

Eine Sache der Wahrscheinlichkeit

Allerdings heißt das nicht, dass eine halb geimpfte Bevölkerung automatisch zur Ausbildung einer Immunflucht führen müsse. Das ist eine Sache der Wahrscheinlichkeit, erläutert der Dresdner Virologe Prof. Alexander Dalpke. Eine unzureichend geimpfte Bevölkerung befördere solche Varianten nicht zielgerichtet. Er teilt die Befürchtung, dass sich neue Fluchtmutationen ausbilden könnten, die dem Immunsystem komplett entkommen, eher nicht "in dem Ausmaß". Es gebe da aber bestimmt unterschiedliche Ansichten unter den Fachleuten, ergänzt er.

Mutationen sind Kopierfehler, die entstehen, wenn sich das Virus vermehrt. Bildrechte: MDR Dalpke begründet seine Zurückhaltung damit, dass das Sars-CoV-2-Virus eigentlich vergleichsweise schlecht mutiere. Es habe eine Korrekturfunktion, die schon viele solcher Kopierfehler bei der Vermehrung des Virus in der Zelle erschwerten. Kommen für ein Virus immer weniger Wirte in Betracht, weil sie bereits immun sind, dann gerät es unter einen sogenannten Selektionsdruck. Es setzen sich also Varianten durch, die den Vorteil haben, der Immunantwort zu entkommen. Doch bisher sei dieser Selektionsdruck auch schon sehr hoch gewesen – insbesondere in Regionen mit extrem hohen Infiziertenzahlen wie in Brasilien und Südafrika, so Dalpke. Und dort hätten sich ja Varianten mit dem Vorteil, das Immunsystem zumindest teilweise zu unterlaufen, gebildet. Es sei zwar nicht auszuschließen, dass es noch eine Variante geben wird, die das komplett schafft, aber er habe keine besonders große Angst, dass das tatsächlich passiert.

Das ist eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Ich halte das nicht für so wahrscheinlich angesichts der Biologie dieses Virus. Prof. Dr. med. Alexander Dalpke, Universitätsklinikum Dresden

Denn die sogenannte Fitness würde darunter leiden. Die Mutation müsste genau in dem Bereich sein, in dem das Virus an die menschliche Zelle bindet – sie müsste demnach dafür sorgen, dass Antikörper nicht mehr binden und das Virus gleichzeitig infektiös bleibt. Das hätten wir bei den hohen Fallzahlen bisher wohl schon gesehen, wenn es möglich wäre, schlussfolgert der Dresdner Virologe. Er hält die Immunflucht-Mutationen also für kein wahrscheinliches Szenario, dass in einer halb geimpften Bevölkerung passiere.

Ich glaube, dass die massive, breite Zirkulation, die wir ohne die Impfung haben, das viel größere Problem ist. Ein Beispiel dafür ist, dass ein Teil der Mutanten schon aufgetaucht ist, bevor überhaupt Impfungen ausgerollt wurden. Prof. Dr. med. Mathias Pletz, Universitätsklinikum Jena