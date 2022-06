❌ Stimmt nicht: DNA: Klonen von Dinosauriern möglich

Bildrechte: MDR/ Imago Images/ Future Image

Im Film "Jurassic Park" finden Forschende eine Mücke, eingeschlossen in einem uralten Bernstein. Diese wiederum hat Dino-Blut in sich und was folgt, ist bekannt - Auferstehung der Dinosaurier. Doch in der Realität ist das nicht so einfach. Bernstein ist ein schlechter Konservator für das Erbgut, denn das sich darin befindliche Wasser begünstigt dessen Zerfall. Permafrost und Verkalkungen sind eher geeignet. Aber auch dies wäre endlich. Denn die DNA zerfällt nach dem Ableben und hat eine Halbwertzeit von ca. 521 Jahren. Das heißt, 521 Jahre nach dem Tod ist noch die Hälfte der DNA da, nach weiteren 521 Jahren die Hälfte von der Hälfte und so weiter. Da lässt sich erahnen, wie viel Dino-Erbmaterial nach über 65 Mio. Jahre noch auffindbar sein dürfte: so gut wie keines. Selbst wenn man ein paar DNA-Fragmente findet, wüsste man noch nicht, wie das vollständige Erbgut-Puzzle aussehen müsste.