MDR WISSEN: Das heißt doch aber im Umkehrschluss, sollte das Labor tatsächlich Probleme gefunden haben, dann könnten sie doch einfach eine Veröffentlichung machen und die Ergebnisse anderen Wissenschaftlern zur Überprüfung geben.

Emanuel Wyler: Ja und nein. Ein Problem ist, dass die Anforderungen an ein Labor sehr hoch sind. Diese Tests müssen absolut sauber durchgeführt werden, so dass keine falschen Ergebnisse produziert werden. Das machen die spezialisierten OMCLs, wie etwa das Paul-Ehrlich-Institut. Es wäre natürlich hilfreich, wenn OMCLs die Daten zur Prüfung der Impfstoffchargen veröffentlichen und so zeigen, hier ist das, was wir gemessen haben im Vergleich zu dem Privatlabor. Es kann aber auch sein, dass dem zurzeit Betriebsgeheimnisse im Wege stehen.

MDR WISSEN: Unabhängig von der Frage, ob tatsächlich Grenzwerte überschritten wurden, wie kann DNA überhaupt in den Impfstoff kommen und kann das ein Problem sein?

Bildrechte: JLU /Rolf K. Wegst Friedemann Weber: DNA wird bei der Herstellung der mRNA als Matrize verwendet, sozusagen als Vorlage. Der Grund ist: Man kann mRNA zwar mit viel Aufwand chemisch synthetisieren, aber das ist für die Massenproduktion eigentlich zu teuer. Stattdessen aber kann die mRNA auch von Enzymen hergestellt werden. Diese Enzyme brauchen dafür eine Vorlage und das ist die DNA. DNA ist einfach haltbarer, man kann Mutationen leicht einfügen (wenn man mal an verschiedene Virusvarianten denkt und die Anpassung der Impfstoffe daran, das muss ja leicht möglich sein). DNA ist einfach das Standardwerkzeug, wenn man so möchte. Die mRNA wird durch Ablesen der DNA erzeugt. Und wenn das erledigt ist, dann wird die DNA durch enzymatische Behandlung vernichtet und durch Ultrafiltration weitgehend abgereinigt.

MDR WISSEN: Ist dieser Prozess vergleichbar mit natürlichen Prozessen in Zellen, wo ja auch DNA der Ursprungsbauplan ist, aus dem dann mRNA hergestellt wird?

Friedemann Weber: Im Grunde ja. Im Falle der mRNA Vakzine ist das Enzym aber eine Bakteriophagenpolymerase, die sehr schnell sehr viel mRNA aus DNA herstellen kann.

Emanuel Wyler: Dabei ist aber wichtig zu betonen: Die Bakteriophagenpolymerase, genauer, die T7-Polymerase, ist kein Bakterium, sondern ein Enzym, also ein Eiweiß. Das kann man inzwischen kaufen, das machen auch Forschungslabore wie unseres. Es gibt kommerzielle Hersteller, die stellen solche Enzyme sauber und zuverlässig her. Hintergrund ist, man kann DNA im Labor einfacher vervielfältigen, als RNA. (Viren wie Corona können zwar auch RNA vervielfältigen, aber das ist im Labor schwierig nachzumachen). Deswegen wird die RNA im Impfstoff aus DNA umgeschrieben.

Allerdings wird die DNA, also die Vorlage für den Impfstoff, mikrobiell hergestellt. DNA kann man auf zwei Arten im Labor vermehren: Einerseits mit PCR, also der Polymerasekettenreaktion, die auch verwendet wird, um festzustellen, ob jemand Virus-RNA in sich trägt. Dafür nutzt man auch Enzyme, die kauft man und dann geben wir Nucleotide dazu [Anm, das sind unter anderem DNA Bausteine Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin]. Dann macht man 10, 20, 30 PCR-Zyklen, so erhält man eine große Menge DNA, reinigt die auf, und gibt sie dann der T7-Polymerase als Vorlage. Andererseits kann man die DNA in Form von Plasmiden von Bakterien vervielfältigen. Das ist ein Standardprozess im Labor, weil der so einfach ist. Man gibt einer kleinen Menge Bakterienkultur das Plasmid und erhält im Milligramm-Bereich DNA.

Gegen Ende 2020 hat Pfizer/Biontech für die Herstellung des mRNA-Impfstoffes von „Prozess 1“ und „Prozess 2“ umgestellt. Eine der Änderungen, die von Prozess 1 zu Prozess 2 gemacht wurden, ist die Umstellung der DNA-Produktion von der PCR auf Plasmide in Bakterien. Der Vorteil davon ist: es ist nicht nur günstiger, sondern es ist im Prinzip auch besser. Die Bakterien, die man im Labor verwendet, sind angepasste E.Coli-Stämme (E.Coli kommt natürlicherweise u.a. im Darm vor). Diese E.Coli wurden so verändert, dass sie nicht toxisch sind und DNA fehlerfrei vervielfältigen. Im Ergebnis ist die von den Bakterien hergestellte DNA nicht nur günstiger, sondern auch qualitativ besser. Deswegen war es nachvollziehbar, dass Biontech auf diesen Prozess umgestellt hat.

MDR WISSEN: Kann man am Ende des Prozesses die Bakterien und die hergestellte DNA sauber voneinander trennen?

Friedemann Weber: Ja, da sind keine Bakterien mehr drin. Denn damit man die DNA überhaupt verwenden kann, muss man die Bakterien lysieren, sie also zerstören.

Bildrechte: Felix Petermann/MDC Emanuel Wyler: Ja, auch das machen wir ständig bei uns im Labor. Dann muss man die DNA aufreinigen und das macht man mit im Handel erhältlichen Kits, in denen alle nötigen Reagenzien enthalten sind. Für die Impfstoffherstellung gibt es ein Prüfprotokoll, mit verschiedenen Schritten, an deren Ende jeweils eine Qualitätskontrolle steht. Zum Beispiel wird nach der Aufreinigung getestet, ob Endotoxine enthalten sind, also bakterielle Stoffe, auf die das Immunsystem reagieren würde. In den meisten Fällen handelt es sich um Lipopolysaccharide, kurz LPS. Die müssen entfernt werden. Das alles macht man mit molekularbiologischen Standardverfahren. Wenn also die DNA schließlich isoliert ist, ist eigentlich nichts mehr vom Bakterium vorhanden. Das kontrolliert man mit dem Endotoxin-Grenzwert. Aber natürlich ist es immer so, man kann in der Biologie nie ausschließen, dass es noch winzige Restspuren gibt, einzelne Moleküle. Aber dafür gibt es eben den Grenzwert. Und das gilt auch für den nächsten Schritt, in dem die Enzyme dann aus der DNA die mRNA herstellen. Auch da wird die DNA dann entfernt, aber auch hier können am Ende winzige Reste bleiben. Irgendein Molekül ist meist noch da. Deswegen legt man Grenzwerte fest, die bestimmen: 10 Nanogramm pro Dosis, das ist akzeptabel.

MDR WISSEN: Die DNA wird beim Aufreinigen gespalten, also in kleine Stücke geteilt, richtig?

Emanuel Wyler: Ja.

MDR WISSEN: Würde die DNA in einer Zelle andere Dinge bewirken, als die mRNA? Letztendlich enthält sie doch die gleiche genetische Information, nur in etwas anderer Form.

Friedemann Weber: Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass damit das Spikeprotein hergestellt werden kann. Denn es sind ja nur noch kurze DNA-Bruchstücke, nicht mehr das intakte Gen. Und dann fehlen die Steuersequenzen, die dafür sorgen, dass die DNA in der Zelle abgelesen wird. Die vor der Spaltung enthaltenen Steuersignale können nur von der T7-Polymerase gelesen werden.

MDR WISSEN: Die DNA müsste außerdem auch aufgetrennt werden, damit sie abgelesen werden kann.

Friedemann Weber: Ja, aber dafür gibt es Helikasen. Wenn das so eine halb aufgedröselte, nicht zu sehr verknäulte DNA ist, dann kann das schon als Promoter-Sequenz wirken. In seltenen Fällen gibt es das, dass die Polymerasen der Zellen nicht sehr wählerisch sind. Aber es ist, wie gesagt, selten.

Emanuel Wyler: Gibt es viele DNA Partikel, ist ein Teil wahrscheinlich wie die RNA in den Lipidnanopartikeln verpackt und kann darüber in die Zelle kommen. Eine menschliche Zelle bemerkt fremde DNA dann aber in der Regel, denn sie hat mehrere Mechanismen, um sich davor schützen. Das braucht sie auch, um sich gegen DNA-Viren wie Herpes oder Polyomaviren zu wehren, oder gegen Bakterien. Dann geht eine Art Alarm los, denn DNA ist ein Signal für das angeborene Immunsystem. Die Zelle hat außerdem Enzyme wie Deoxyribonuclease II, die hereinkommende DNA einfach weg verdaut. Das ist ein Verteidigungsmechanismus, den müsste ein solches DNA-Fragment überwinden. (Randnotiz: Weil DNA das Immunsystem so stimuliert, wird sie auch als Wirkungsverstärker in Impfstoffen angewendet, beispielsweise im sogenannten Totimpfstoff von Valneva. (https://www.mdr.de/wissen/corona-totimpfstoff-von-valneva-ab-september-in-deutschland100.html).

Um in den Zellkern zu gelangen, müsste das DNA-Fragment dann noch einen Transportmechanismus finden. Die menschlichen Zellen haben das nicht, weil hier eigentlich nie DNA in den Kern gebracht werden muss. Das können in der Regel nur Viren, etwa das HI-Virus, das hierfür ausgeklügelte Werkzeuge besitzt. [Anm.: Ein Enzym namens Reverse Transkriptase].

Jetzt könnte es aber auch sein, wenn diese DNA-Fragmente sehr klein sind und vielleicht nur 100 Basenpaare haben, dann könnten sie einfach durch Diffusion in den Kern gelangen, quasi durch die Lücken zwischen den Molekülen treiben. Oder, nehmen wir die Plasmide, die Pfizer/Biontech verwendet, da ist eine Sequenz enthalten, die heißt SV-40-Enhancer. Die geht zurück auf das Simian-Virus 40. Das ist ein Polyomavirus, das Affen und Menschen befallen kann. Das Virus hat in seinem Genom die besagte Enhancer-Sequenz, die dem Virus hilft, sein Genom in den Zellkern zu bringen. Auf den Plasmiden für die Impfstoffproduktion wiederum ist dieser Enhancer enthalten. Es bräuchte ihn nicht unbedingt, aber er wird eben häufig verwendet.

MDR WISSEN: Aber müsste das DNA-Fragment dann nicht auch noch in das Genom integriert werden? Und selbst wenn das geschieht, wie könnte es dann Schaden anrichten, falls die enthaltene Erbinformation gar nicht abgelesen wird?

Friedemann Weber: Die größte Gefahr wäre wahrscheinlich, das DNA-Fragment wird an einer kritischen Stelle eingebaut und stört so ein wichtiges Gen, beispielsweise eine Tumorbremse, die dann nicht mehr funktioniert. Dadurch könnte die Zelle dann entarten. Diese Befürchtung wird ja in diesem Zusammenhang oft geäußert. Aber da muss man sagen: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das durch die Impfung passiert. Denn: Wenn wir etwa von Adenoviren angegriffen werden, dann kommen darüber erheblich größere Mengen an DNA in den Zellkern, die in sehr seltenen Fällen auch integriert. Und da gibt es keine mir bekannten Berichte, dass dadurch Tumore ausgelöst werden.

Diese kleinen DNA-Schnipsel des Impfstoffs werden also, wenn sie tatsächlich in die Zelle gelangen, im Zytoplasma höchstwahrscheinlich zerstört. Oder sie werden von Rezeptoren gebunden, die die Immunantwort auslösen. In beiden Fällen sind sie aus dem Rennen. Und selbst, wenn das nicht passiert, dann müssten sie noch irgendwie in den Zellkern gelangen und dann dort auch noch an einer extrem ungünstigen Stelle in das Erbgut integriert werden. Das wäre dann eine Verkettung von wirklich extremen Zufällen. In der Summe ist das selbst bei den Billionen Zellen, die wir haben, nicht wahrscheinlich.

MDR WISSEN: Außerdem wird der Impfstoff doch in Muskelgewebe gespritzt, wo sich Zellen ja sowieso kaum vervielfältigen.

Emanuel Wyler: Krebs entsteht, mit Ausnahme der von Viren wie dem Humanen Papillomvirus ausgelösten Tumoren, entweder dadurch, dass sich Schäden im Erbgut angehäuft haben (je nach Tumorart UV-Strahlung, Rauchen, falsche Ernährung, Umwelteinflüsse). Oder es gibt genetische Voranlagen, etwa bei Brustkrebs.

Was die Zellen angeht: Ja, der Impfstoff wird zwar in den Muskel gespritzt. Aber er ist so optimiert, dass er von dendritischen Zellen und Makrophagen aufgenommen wird. Beide gehören zum Immunsystem und haben quasi die Rolle, die Genfragmente von Schädlingen wie Viren aufzunehmen und sie in den Lymphknoten den B- und T-Zellen zu präsentieren. Biontech hat dafür die Nanolipide so optimiert, dass vor allem die dendritischen Zellen die mRNA aufnehmen. Sowohl dendritische Zellen als auch Makrophagen sind nur sehr, sehr selten die Ursache einer Krebserkrankung. 90 Prozent der Tumore entstehen dagegen in sogenanntem Epithel, also praktisch der inneren Oberfläche des Körpers, die die letzte Grenze zum Außen ist. Dazu gehört etwa die Oberfläche der Lunge oder des Darms. Diese Zellen haben eine besonders starke Regenerationsfähigkeit. Wenn die genetisch beschädigt ist, können Karzinome entstehen.

Daneben gibt es dann noch Lymphome, Leukämien, bei denen Zellen des Immunsystems und hier vor allem B-Zellen der Ausgangspunkt sind. Die kommen aber nur noch auf ein paar Prozent. Dass dendritische Zellen ein Lymphom entwickeln, ist extrem selten. Rein theoretisch ist es möglich, dass bei irgendjemandem ein DNA-Restfragment der Impfung im Kern einer dendritischen Zelle beispielsweise so eingebaut wurde, dass p53 zerstört wurde, ein wichtiger Tumor-Suppressor. Über die Jahre gibt es weitere Veränderungen im Erbgut dieser Zelle, und diese Person könnte in 20 Jahren einen Tumor bekommen aus dieser dendritischen Zelle. Das lässt sich in letzter Konsequenz nicht völlig ausschließen. Es wäre aber ein Einzelfall unter den vielen Milliarden Menschen, die geimpft wurden und so vor einer schweren Infektion geschützt wurden.

MDR WISSEN: Ist dieses Risiko abgewogen worden bei der Entscheidung, die Impfung zu entwickeln und anzubieten? Das lässt sich doch sicher kalkulieren, also das Risiko zu vergleichen, dass auf diese Weise ein Krebs entsteht, versus ein Mensch gerät durch eine Infektion mit Sars-CoV-2 in Lebensgefahr.

Emanuel Wyler: Ich weiß nicht, ob solche winzige Risiken in die aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission eingeflossen sind. Demnach sollen ja nur noch Ältere ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen weitere Auffrischimpfung machen. Obwohl diese durch das Virus gefährdet sind, liegt die Impfquote in Deutschland bei nur ungefähr 15 Prozent. Und das bedeutet, dass viele ältere Menschen oder Vorerkrankte schwer krank werden und sterben, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Dazu tragen leider Berichte bei, die das Vertrauen in die Impfstoffe unterhöhlen.