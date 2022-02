✔️ Stimmt: Alte Menschen fühlen sich in der Pandemie einsamer

Der Anteil einsamer sehr alter Menschen liegt aktuell mit 12,1 Prozent doppelt so hoch wie für den Zeitraum vor der Pandemie berichtet. Das geht aus der Studie "Hohes Alter in Deutschland (D80+)" hervor, die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. Dafür wurden 10.000 Menschen ab 80 Jahren in Deutschland befragt. Gerade die Veränderung im privaten Bereich hat zu mehr Einsamkeit geführt. Aber trotzdem schätzen sich immer noch 87,9 Prozent aller Hochaltrigen nicht als einsam ein. Anhand der Studie kann man erkennen, dass vor allem eine Partnerschaft, ein großes soziales Netz, aber auch die subjektive Gesundheit und eine höhere Bildung vor Einsamkeit im Alter schützen können. Die Einsamkeit während der Lockdowns hat übrigens bei jungen Menschen unter 30 Jahren deutlich stärker zugenommen als bei älteren.