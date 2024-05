Die Bundesregierung will mit verschiedenen Maßnahmen gegen Einsamkeit in der Gesellschaft vorgehen. Das hat Familienministerin Lisa Paus bei der Vorstellung des Einsamkeitsbarometers in Berlin angekündigt. Laut der Studie des Einsamkeitserlebens fühlten sich 2021 fast acht Millionen Menschen oft einsam. Die Langzeitanalyse ist Teil der Strategie gegen Einsamkeit, die die Bundesregierung Ende 2023 beschlossen hat.