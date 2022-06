❌ Stimmt nicht: Eisschmelze lässt Meeresspiegel nicht ansteigen

Bildrechte: MDR Wissen Screenshot facebook 14.06.2022

In den sozialen Netzwerken wird ein Meme mehrfach geteilt, dass veranschaulichen soll, dass der Meeresspiegel durch das Schmelzen von Eis nicht ansteigen würde. Dargestellt werden zwei Bilder. Auf dem linken ein Gefäß mit Eis im Wasser und auf dem rechten dasselbe Gefäß, in dem das Eis bereits geschmolzen ist. Auf beiden Bildern bleibt der Wasserstand jedoch gleich hoch. Richtig ist, dass nach dem sogenannten archimedischen Prinzip ein schwimmendes Objekt sein eigenes Gewicht an Flüssigkeit verdrängt. So auch das Eis in diesem Fall. Schmilzt es, steigt der Pegel nicht an, weil mit Abnahme des festen Zustandes weniger Wasser verdrängt wird. Ein Beweis? Nein! Denn es wird vergessen, dass die Erde eine Kryosphäre hat. Das ist das gefrorene Wasser des gesamten Erdystems, also auch das der Landmassen. Dieses schmilzt durch den Klimawandel ebenfalls und fließt in die Meere.