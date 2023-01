Das Westantarktische Eisschild schmilzt in verschiedenen Regionen unterschiedlich schnell. Das könnte bedeuten, dass die Menschheit die Schmelze in einigen Regionen um den Südpol herum noch aufhalten kann, so eine neue Studie, die am 16. Januar im Magazin "Nature Communications" erschienen ist.

Grund für diese Entwicklung sind Winde, die die Meeresströmungen beeinflussen. Warmes Wasser schmilzt das antarktische Schelfeis, also die Eisflächen über dem Meer, von unten ab. Zugleich wachsen die Eismassen durch nachlassende Schneefälle nicht mehr in gleichem Tempo nach. In der Region an der Amundsen-See haben sich die Windmuster jedoch so verändert, dass weniger warmes Wasser unter das Schelfeis strömte, während mehr warmes Wasser unter das Eis an der Bellinghausen-See floss.