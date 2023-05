✔️ Stimmt: Erfindungen sind noch eine Männerdomäne

Bildrechte: MDR

In Deutschland gibt es immer noch große Geschlechterunterschiede bei den Erfindungen. Laut einer Erhebung des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) in München wurden im Vorjahr lediglich in 7,6 Prozent aller Patentanmeldungen Frauen als Erfinderinnen genannt. Dafür waren alle Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland ausgewertet worden. "Wir haben in Deutschland viele großartige Erfinderinnen, aber wir brauchen noch viel mehr", sagte die DPMA-Präsidentin Eva Schewior dazu. Der niedrige Frauenanteil bedeutet nach Einschätzung der Behördenpräsidentin nicht, dass Frauen weniger erfinderisch wären, sondern dass eigentlich vorhandene technische Begabung in Deutschland nicht voll zur Entfaltung kommt.