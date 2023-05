Auffällig ist aber in Mitteldeutschland, dass bei den Anmeldungen gerade kleine Hochschulen vorne mit dabei sind. Uwe Leutholf von der Bergakademie Freiberg begründet das mit der Zusammenarbeit: "In Freiberg haben wir das Glück, dass wir große Anlagen und Labore und somit eine hervorragende Forschungsausstattung haben. Und dadurch, dass wir so klein sind, haben wir eine gute Nähe zu den Professoren, die fast immer erreichbar sind, auch interdisziplinär, also die Professoren untereinander. Man rückt ein bisschen mehr zusammen an so einer kleinen Hochschule."