✔️ Stimmt: Frauen sind in der Corona-Pandemie unglücklicher

Frauen in Deutschland leiden mehr unter den Pandemie-Bedingungen als Männer. Das hat jetzt eine neue Studie von der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau zusammen mit der Süddeutschen Klassenlotterie herausgefunden. Beim sogenannten "Glücksatlas", der jährlich veröffentlicht wird, wurden über 15.000 Deutsche zu ihrer Lebenszufriedenheit befragt. Vor der Corona-Pandemie hatten Frauen einen kleinen Glücksvorsprung vor den Männern, jetzt hat es sich umgekehrt. Der "Happiness Gap" der Frauen beträgt 0,19 Punkte zu den Männern. In Lockdown-Phasen waren die Unterschiede sogar noch größer. Laut der Studie sind vor allem junge alleinstehende oder selbstständige Frauen, Studentinnen und vollzeitarbeitende Mütter besonders unglücklich. Hauptgründe hierbei waren Einsamkeit durch Kontaktbeschränkungen, wirtschaftliche Sorgen und Homeschooling.