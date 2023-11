Glücksatlas Die glücklichsten Ostdeutschen leben in Sachsen-Anhalt

Die Autoren stellten fest, dass die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen etwas glücklicher und zufriedener sind als in den vergangenen vier Jahren. Der Abstand zum Westen schrumpfte damit leicht.

An der Spitze des "Glücksatlasses" bleiben westdeutsche Bundesländer weiter unter sich. So landet Schleswig-Holstein auf Platz 1, gefolgt von Hamburg und Bayern. Vor allem in den Bereichen Gesundheit und Einkommen sind die Ostdeutschen unzufriedener als die Westdeutschen.