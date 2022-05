❌ Stimmt nicht: SARS-Cov-2: Wer sich nicht angesteckt hat, ist immun

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Forschende haben bei Klinikmitarbeitenden besondere T-Zellen entdeckt, die möglicherweise eine Coronavirus-Infektion im Keim ersticken konnten. Vermutet wird, dass durchgemachte Erkältungen kreuzreaktive T-Zellen hervorgebracht haben. Denn diese werden durch humane Coronaviren ausgelöst. Auch Blutgruppe, Alter, Geschlecht und die Viruslast können entscheidend sein. So zeigen epidemiologische und immunbiologische Daten, dass es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Infektionshäufigkeit gibt und Menschen mit bestimmten Blutgruppen anfälliger für schwere Verläufe sind. Zudem stecken laut einer Krankenhaus-Studie Infizierte ihre Partner*innen deutlich seltener an, wenn diese verschiedene Blutgruppen haben. Doch all diese Faktoren spielen zusammen und können sich positiv, aber auch negativ beeinflussen. Es kann daher trotzdem passieren, dass man sich beim nächsten Kontakt ansteckt.