T-Zellen sind neben vielen anderen verschiedenen Zellen Teil unseres Immunsystems. Für die CAR-T-Zellen-Therapie werden sie vom jeweiligen Patienten oder der Patientin aus dem Blut entnommen und in einem Labor verändert. CAR steht für 'chimärer Antigenrezeptor'. Eine Chimäre ist ein Mischwesen - das heißt die Forschenden erschaffen im Labor ein Mischwesen, genauer gesagt eine Zelle, die aus verschiedenen Komponenten besteht.

Dafür hat sich die Wissenschaft einem Trick der Natur bedient, denn man weiß, dass Viren in der Lage sind, die Funktionsweise von Zellen zu beeinflussen. Im Labor werden die T-Zellen mit Viruspartikeln versehen, die der Zelle vermitteln, dass sie ab dem jetzigen Zeitpunkt auf ihrer Oberfläche einen neuen Rezeptor ausbilden soll – in diesem Fall einen Rezeptor für CD-19, einem Oberflächenmarker für Tumorzellen. So kann das Immunsystem später gezielter gegen diese Zellen vorgehen.