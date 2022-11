Unbelegt: Schlechtere Impfwirkung bei Kaiserschnitt-Babys

Bildrechte: dpa

Babys bilden nach einer Impfung mehr Antikörper gegen einen Erreger, wenn ihre Darmflora vitaler ist. Diese Vitalität wird stark dadurch beeinflusst, ob die Kinder auf natürliche Weise vaginal zur Welt gebracht oder per Kaiserschnitt geholt werden. Dies legen aktuelle Studienergebnisse, veröffentlicht in "nature communications", nahe. Auch vorangegangene Studien hatten bereits gezeigt, dass Mütter bei einer vaginalen Geburt einen Teil ihrer eigenen Darmbakterien an ihre Säuglinge weitergeben, so dass diese Kinder in den ersten 100 Tagen ihres Lebens eine vitalere Darmflora entwickelten, was ihrem Immunsystem hilft. Expert*innen kritisieren jedoch, dass bei der Betrachtung andere Einflussfaktoren außer dem Mikrobiom kaum berücksichtigt wurden. Zum Beispiel: Wer per Kaiserschnitt geboren wurde, kam oft auch früher zur Welt, war länger im Krankenhaus und wurde kürzer gestillt. Weitere Forschungen seien daher wichtig.